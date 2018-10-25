Томас Янелюнас: Евросоюз должен обновить критерии оценки властей Беларуси 25.10.2018, 14:02

Томас Янелюнас

Фото: DELFI

Необходимо установить «фильтр» на пути идущей через Беларусь российской пропаганды.

«Горячие» конфликты в современном мире происходят не так часто, как заявления политиков о готовности применить оружие. Тем не менее, гибридные и информационные войны со стороны Кремля становятся распространенным явлением.

Какое место в этом виде противостояния с РФ отводится странам Балтии и получается ли у них давать отпор российской информационной агрессии?

На вопросы Charter97.org отвечает профессор Института международных отношений и политических наук в Вильнюсе Томас Янелюнас:

- Балтийские страны сегодня стали одной их целей российской «гибридной войны». Есть некоторые темы, которые российскими пропагандистами поднимаются снова и снова. К счастью, это не самые актуальные и популярные вопросы для жителей наших стран.

Российская пропаганда использует исторические мифы для того, чтобы исказить действия и заявления современных политиков из стран Балтии. Наши политики попадают «на острие» информационной войны в тех случаях, когда это соответствует целям России в ее глобальном противостоянии с Западом.

Российские пропагандисты обычно используют собственные «интерпретации» на темы о том, что балтийские страны якобы «хотят развязать конфликт» между Западом и РФ или «содействуют» развитию такого конфликта.

- Какие методы использует Литва, чтобы противостоять российской пропаганде?

- У нас есть проекты, нацеленные на то, чтобы показать, какие информационные действия предпринимает Россия, разоблачить ее пропаганду. Жители Литвы осведомляются в том, какую некорректную информацию распространяют российские СМИ. Также с нашей стороны проводится объяснение, почему информация из РФ не соответствует действительности.

Конкретные информационные ресурсы из РФ, которые несут «гибридную» угрозу, уже определены. Литовские журналисты уделяют особое внимание темам, которые любит использовать российская пропаганда. В итоге российским «гибридным вбросам» очень трудно попасть в литовскую информационную сферу. Литва установила «фильтры» на пути российской пропаганды. Минуя эти «фильтры», очень трудно, практически невозможно, донести российскую информацию до жителей Литвы.

- Власти Беларуси проводят репрессивную политику в отношении независимых СМИ, занимающих патриотическую позицию и противостоящих российской пропаганде. Например, с января заблокирован крупнейший независимый информационный портал «Хартия-97». Способствует ли такая политика информационной войне РФ против Запада и как европейские лидеры должны реагировать на подобные явления?

- Думаю, со стороны ЕС должна быть четка реакция. В пакет резолюций Европарламента по Беларуси должны быть внесены дополнения. Все новые факты о действиях белорусских властей по нарушению прав на свободу слова должны сразу же попадать на стол к европейским лидерам.

Европейский союз должен обновить критерии оценки властей Беларуси и ужесточить требования к условиям, которые они должны соблюдать в сфере демократии, свободы слова и прав на доступ граждан к информации.