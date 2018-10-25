Змитер Вайтюшкевич презентовал диск на стихи Маяковского 25.10.2018, 14:33

Змитер Вайтюшкевич

Фото: Алекс Жерносек

Концертная презентация нового альбома «Люблю» состоится 2 ноября в зале «Ок16».

Известный белорусский музыкант Змитер Вайтюшкевич представил в Сети новый альбом «Люблю» на стихи Владимира Маяковского. Концертная презентация диска в Минске состоится 2 ноября в зале «Ок16».

Об этом сайту Charter97.org сообщили организаторы концерта.

Это уже вторая встреча Вайтюшкевича со стихами Маяковского. Первая закончилась альбомом «MW» (2005), который сам певец считает несовершенным. Новый диск «Люблю» – это одновременно работа над ошибками и шаг вперед.

– Он более разнообразный по стилям: от джаза и академической музыки до альтернативного рока и хип-хопа, – рассказывает Вайтюшкевич. – К тому же в прошлый раз было слишком много слов, а теперь я захотел больше музыки. Ну, и несколько песен из первого альбома заново переделал. Как мне кажется, более удачно.

На альбоме «Люблю» стихи Маяковского дважды звучат на белорусском: «Паслухайце» в переводе Рыгора Бородулина и «Размова з фінінспектарам аб паэзіі» в переводе Виталя Рыжкова.

– Можно вообще сказать, что альбом «Люблю» – это совместный проект. В его записи принимали участие музыканты групп WZ-Orkiestra, Apple Tea, «Крама», а также белорусско-американский виолончелист Марк Приходько, гитаристы Стив Крамер и Майк Рубин, хор «Конкордия». Большинство из них будет играть и на концертной презентации. Так что концерт действительно уникальный, – обращает внимание Вайтюшкевич.

Концертная презентация диска состоится в зале «Ок16» (ул. Октябрьская, 16). В первой части прозвучит новый альбом, во второй – лучшие песни из других дисков Вайтюшкевича.

Билеты: от 24 до 33 рублей на сайте и в кассах Kvitki.by. Начало в 19:00. Справка: (033) 661 14 32.