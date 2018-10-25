Lonely Planet назвал лучшие турнаправления 2019 года 1 25.10.2018, 14:18

Среди стран лидировали Шри-Ланка, Германия и Зимбабве.

Специалисты авторитетного туристического ресурса Lonely Planet составили рейтинг лучших туристических направлений будущего года. Среди стран лидировали Шри-Ланка, Германия и Зимбабве, пишет korrespondent.net.

Шри-Ланка лидировала благодаря развитой туристической инфраструктуре, которую существенно улучшила после десятилетнего внутреннего конфликта. Также привлекает внимание туристов разнообразие культур, местное гостеприимство и богатая дикая природа.

В десятку лучших стран вошли Панама, Кыргызстан, Иордания, Индонезия, Беларусь, Сан-Томе и Принсипи, Белиз.

Что касается ТОП-10 городов, то лидером признана столица Дании Копенгаген. Далее идут китайский Шэньчжэнь и сербский Нови-Сад, а также Майами (США), Катманду (Непал), Мехико (Мексика), Дакар (Сенегал), Сиэтл (США), Задар (Хорватия) и Мекнес (Марокко).