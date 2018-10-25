Варфоломей: Почему все имеют право на автокефалию, а 45–50 миллионов украинцев нет? 4 25.10.2018, 14:25

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Фото: EPA

Требование украинского народа к духовной независимости не новое.

Вселенский патриархат разрешит украинский вопрос во благо украинского народа, заявил патриарх Варфоломей на встрече с паломниками из Греции, сообщает издание Orthodoxia.info.

"Украинцы имеют право на автокефалию, как и все балканские народы, которые какое-то время находились в прямой юрисдикции Вселенского патриархата, но пришло время, когда они стали самостоятельными. Почему все остальные имеют право на автокефалию, а 45–50 миллионов украинцев нет? Это несправедливо", – подчеркнул Варфоломей.

Он напомнил, что требование украинского народа к духовной независимости не новое – оно появилось сразу же после создания независимого Украинского государства в 1991 году.

Синод Вселенского патриархата 11 октября принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. В частности, решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату отменено, с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета была снята наложенная РПЦ анафема, ему и предстоятелю Украинской автокефальной православной церкви Макарию возвращен канонический статус.