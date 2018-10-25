«Смелость всегда побеждает» 1 25.10.2018, 14:27

Михаил Жемчужный

Фото: «Радыё Свабода»

Поддержим Михаила Жемчужного, который один противостоит целой системе.

Политзаключенный Михаил Жемчужный отбыл в штрафном изоляторе Горецкой колонии без перерыва около 100 суток, пишет сайт palitviazni.info.

«Он там один против всех, против целой системы. Напишите ему, поддержите письмом», - призывает бывший политический заключенный Николай Дедок.

На днях после огромного перерыва Николай Дедок получил письмо из колонии от Михаила Жемчужного.

"Смелость всегда побеждает, - сообщает Дедок. - Михаил провел уже более 270 суток ШИЗО. Более года находится в одиночке. Однако ежедневно по 2 часа занимается спортом. Пишет, что подтягивается 10 раз (это в 63 года, замечу). Не без гордости перечисляет свои достижения: был снят с должности начальник отряда, в котором находится Михаил, а начальник колонии Лопатин "ушел на пенсию" (тоже вряд ли сам). Все это стало возможно благодаря несокрушимости Михаила, его отказам подчиняться несправедливым правилам, упорству, смелости".

"Он там один против всех, против целой системы, - добавляет Николай Дедок. - Напишите ему, поддержите письмом, жалобой, звонком в ИК-9 ..."

Михаилу Жемчужному можно отправлять письма по адресу:

213410, Могилевская область,

Горки, ул. Добролюбова, 16,

ИК-9