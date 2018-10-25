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Видеофакт: В России из-за обрушения моста прервано автомобильное сообщение с Сочи

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  • 25.10.2018, 14:29
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Фото: РИА Новости / МЧС РФ

Из-за повышения уровня воды ремонтные работы пока невозможны.

Из-за наводнения в Сочи обрушился мост через реку Макопсе на федеральной трассе А-147, прервав таким образом автомобильное сообщение с городом.

Об этом со ссылкой на дорожное управление передают РИА Новости.

"Разрушен 20-метровый участок федеральной трассы. Данный размыв привел к чрезвычайной ситуации - прекращению автомобильного сообщения. Это обусловлено фактической безальтернативностью проезда на данном участке в границах населенного пункта Макопсе", - заявили в ведомстве.

При этом отмечается, что из-за повышения уровня воды в реке начать ремонтные работы пока невозможно.


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