Ударный слог Виталий Портников, «Грани»

25.10.2018, 14:42

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Виталий Портников

Не все так просто с «борьбой за мир», как раньше.

Владимир Владимирович решил напугать европейцев тем, что если американцы выйдут из очередного ограничительного договора и решат разместить ракеты в европейских странах, эти страны могут быть уничтожены российскими ракетами в ходе "ответного удара" по американцам. Ничего нового в этой фразеологии новоявленного ядерного жандарма Европы нет. Точно так же вели себя и советские руководители, которые угрожали именно европейцам, а не американцам по простому воровскому принципу "убью твоего брата", "изнасилую твою жену" и что там у них еще.

После этих угроз, как правило, международным отделом ЦК КПСС выделялись деньги на мировое движение сторонников мира, чтобы проводить в странах Западной Европы манифестации с требованием немедленно убрать из этих стран американские "Першинги", чтобы облегчить задачу советским миротворцам. Ну и, конечно, митинги тружеников полей и заводов СССР и стран социалистического лагеря тоже проводились, и там тоже требовали убрать американские войска и американские ракеты и брали обязательство произвести как можно больше своих, хороших.

Понятно, что Владимиру Владимировичу с его укоренненностью во всем советском очень хочется воспроизвести эту ситуацию, напугать Европу до смерти, заставить ее выступить единым фронтом против лиходея Трампа и его ракетных планов. Но не все так просто с борьбой за мир, как раньше.

Во-первых, американцы больше не скрывают, что не собираются замечать демонстративных нарушений Москвой договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - и во время своего пребывания в Москве Джон Болтон дал это понять своим собеседникам.

Во-вторых, намерений размещать новые ракеты в Европе у союзников по НАТО нет - и об этом однозначно заявил генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг.

В-третьих, Европа уже не та. И если на западе континента можно в очередной раз организовать миротворческую кадриль, то в таких странах, как Польша или Латвия, уже точно знают, что лучше американские ракеты, чем российские войска, под дулами которых организовывались митинги ударников производства. И чем больше Путин будет их запугивать, тем больше они будут хотеть американского присутствия на своей территории - потому что после Крыма и Донбасса совершенно неясно, как иначе защититься от кремлевского безумия.

Так что Путину не стоит рассчитывать, что история повторится и ему удастся выставить себя обиженным миротворцем, а американцев - бездушными агрессорами, подставляющими Европу под российский атомный удар. Трамп - несмотря на свою готовность расторгнуть пресловутый договор - никому не угрожает, говорит лишь о восстановлении паритета.

Угрожает только Путин.

Виталий Портников, «Грани»