Задержаны напавшие на минскую маршрутку водители авто на номерах РФ 24 25.10.2018, 14:47

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Мужчины ехали из Минска в сторону Москвы.

Очевидцы помогли найти Hyundai и Mercedes с российскими номерами, люди из которых избили водителя минской маршрутки. Автомобили ехали в сторону Москвы. Об этом tut.by рассказал руководитель предприятия-перевозчика Алексей.

— После того как про нападение неизвестных сообщили в СМИ, мне начали писать и звонить люди. Сегодня около 11.00 Hyundai и Mercedes заметили на трассе М1 в Минской области, ехали они в сторону Москвы, — рассказал Алексей. — Я сразу позвонил в 102 и сообщил об этом. Был объявлен план «Перехват», этих людей задержали и отвезли в Борисовское РУВД.

Алексей также рассказал, что водителю, на которого было совершено нападение, успешно провели операцию. Чувствует он себя нормально.

Очевидцем задержания мужчин из Hyundai и Mercedes стал минчанин Артем.

— Это происходило недалеко от Смолевичей. Две машины ГАИ с включенными мигалками взяли Hyundai и еще одну темную машину в «коробочку» — стояли спереди и сзади них. Вроде бы, кто-то лежал на капоте белого авто, — рассказал парень.

Оперативно получить комментарий милиции не удалось.

Напомним, вчера на улице Орловской Hyundai и Mercedes с российскими номерами заблокировали в первой полосе маршрутку № 1077. Неизвестные люди из этих авто вытащили водителя маршрутки из салона, один из них ударил его по лицу, второй в это время держал мужчину, чтобы тот не оказывал сопротивления.

После нападения неизвестные скрылись, а маршрутчик обратился в больницу, где у него диагностировали перелом челюсти.