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Израиль опубликовал спутниковые снимки позиций С-300 в Сирии

  • 25.10.2018, 14:52
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В начале октября в страну были доставлены три дивизиона зенитных комплексов.

Первый прибывший из России дивизион ЗРС С-300ПМУ-2 занял позиции в районе сирийского города Масьяф. Спутниковые снимки зенитных комплексов опубликовало израильское агентство ImageSat International.

Фото: Israel’s ImageSat International

В 1300 м от позиции С-300ПМУ-2 размещен комплекс С-400, позиции которого прикрывает ЗРПК «Панцирь С1». Ранее в этом районе были размещены сирийские зенитные комплексы С-200.

Фото: Israel’s ImageSat International
Фото: Israel’s ImageSat International

Напомним, что в начале октября в Сирию были доставлены три дивизиона С-300ПМ и возимый боекомплект к ним. Позднее в страну был переброшен командный пункт полка и радиолокатор разведки и обнаружения воздушных целей. Все это позволило повысить возможности комплекса до варианта С-300ПМУ-2.


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