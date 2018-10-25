Величественные и стойкие: десять древнейших храмов Беларуси 1 25.10.2018, 15:05

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Древние соборы часто служат источником вдохновения, за которым люди и отправляются в путешествия.

Ранние культовые сооружения отнюдь не были хрупки. Напротив, массивные стены, высокие башни, окна-бойницы придавали им сходство с крепостями и укрепленными замками. Люди искали в этих святынях защиты и духовной поддержки.

Сегодня, исчерпав оборонительную роль, древние соборы часто служат источником вдохновения, за которым люди и отправляются в путешествия.

Planetabelarus.by составил список самых старых храмов Беларуси, которые, несомненно, стоит увидеть.

Благовещенская церковь в Витебске

Благовещенскую церковь на берегу Западной Двины возводили одновременно с Витебском. По одной из версий, храм был заложен княгиней Ольгой в 974 году, который считается датой основания города. Согласно другой, его строительство связывают с именем князя Ольгерда. Впрочем, к единому мнению о времени возведения святыни историки так и не пришли. Чаще всего экскурсоводы называют Благовещенскую церковь памятником древнеполоцкой архитектуры первой половины XII века.

На протяжении столетий она принадлежала то православным, то униатам; церковь не раз перестраивали, после военных разрушений — восстанавливали. Роковой для храма взрыв тем не менее прозвучал в 1961 году: на этом месте должен был появиться трамвайный разворотный круг. Но крепкие фундаменты и частично стены уцелели. В конце 1990-х благодаря реставраторам церковь Благовещения Пресвятой Богородицы предстала в облике ХII века. Сохранившиеся фрагменты старой кладки стен оставили открытыми. Во время посещения церкви туристы узнают об уникальной технологии кладки, в которой доломитовые тесаные блоки чередуются с двумя-тремя рядами плинфы.

Софийский собор в Полоцке

Приблизительную дату постройки полоцкого Софийского собора историки определяют между 1044 и 1060 годами. Это был первый каменный храм на территории Беларуси. Построенный как символ могущества княжеской власти, собор на правом берегу Западной Двины выглядел величественно и торжественно.

Сегодня от храма XI века остался древний фундамент, части апсиды, столбов и стен. Увидеть все это, а также фрагменты кладки и фресковые росписи XI века, услышать многочисленные истории о Софии можно в действующем при храме музее.

Ну, а если слушать орган, то в концертном зале Софийского собора — неспроста же он носит статус одного из лучших в Европе. С тех пор как в 1985 году в храме появился орган, сооруженный по индивидуальному заказу чешской фирмой Rieger Kloss, в концертном зале ежегодно дают порядка 300 концертов. А весной ценители звучания клавишно-духового инструмента съезжаются в Софийский собор для участия в фестивале старинной и современной камерной музыки.

Борисо-Глебская (Коложская) церковь в Гродно

Эту церковь построили во второй половине XII века гродненские князья Борис и Глеб, освятив ее в честь своих небесных покровителей. Местом для святилища был избран высокий берег Немана, называемый Коложанью и долгое время почитаемый язычниками. Гродненские мастера возвели храм из плинфы и кирпича, украсив его полированными камнями и разноцветными керамическими плитками. Отсутствие штукатурки сохранило многоцветие храма: на стенах различимы оттенки красного, коричневого, серого, зеленого и белого. Для улучшения акустики в стены были вмурованы кувшины-голосники.

В лучшие времена церковь была главным храмом Гродно, в дни запустения и обветшания служила стойлом для скота. Сегодня Коложская церковь живет в ожидании глобальной реставрации и достройки южной стены, рухнувшей в Неман еще в середине ХIХ века.

Борисо-Глебская церковь в Новогрудке

Новогрудская церковь Святых Бориса и Глеба скорее всего строилась одновременно с гродненским храмом — найденные при раскопках старые фундаменты археологи датируют XII веком. Не исключено, что возводили его гродненские мастера. В первой половине XIV века храм получил статус собора, при котором находился мужской монастырь. Два столетия спустя князь Константин Острожский начинает строительство нового храма, сохранив, однако, фундаменты старого.

Возведенная из кирпича и оштукатуренная, церковь многократно перестраивалась по желанию тех, в чьи владения переходила. Так памятник готической архитектуры со временем приобретал черты других стилей. В годы церковных гонений храм служил помещением для городского архива. В конце 1990-х он был возвращен верующим.

Церковь Святого Архангела Михаила в Сынковичах

Самый старый храм оборонного типа стоит в деревне Сынковичи в окрестностях Слонима. Предположительное время его постройки — вторая половина XV века, хотя найденные в процессе реконструкции настенные росписи как бы намекают на более ранний период возведения храма-крепости.

Будучи образцом готической архитектуры, Михайловская церковь необычайно красива и издалека напоминает миниатюрный замок. По углам церкви возвышаются четыре башни, на вершины которых ведут винтовые лестницы. Неприступный вид церкви подчеркивают массивные, в полтора метра шириной, стены с рядом бойниц. Согласно легенде, храм для местных жителей возвел еще в ХIV веке великий князь Витовт, скрывавшийся в здешних краях от преследований своего двоюродного брата Ягайло.

Церковь Святого Михаила действующая. Паломники приезжают в Сынковичи поклониться иконе Божьей Матери «Всецарица» — эта копия, написанная с хранящегося на Святой горе Афон оригинала, признана чудотворной.

Костел Преображения Господня в Новогрудке

Фарный костел появился в Новогрудке в конце XIV века. Возводил этот храм все тот же князь Витовт, выбрав для его строительства старое, устроенное кузнецами Миндовга языческое капище. Изначально костел был деревянным, но с течением времени приобрел облик внушительного и величественного каменного храма.

В новогрудском фарном костеле прошло венчание короля Ягайло и Софьи Гольшанской. Здесь отмаливали новогрудских рыцарей, павших в Хотинской битве. Здесь же крестили младенца Адама Мицкевича, и в этом же храме разыгралась трагедия одиннадцати сестер-назаретянок, казненных гестапо в августе 1943-го.

Фара Витовта — еще одно название, присвоенное костелу, — открыта для посещения. После Замковой горы с древними руинами фарный костел занимает второе место по популярности у туристов.

Костел Святого Казимира во Вселюбе

Этот костел, вероятнее всего, появился в местечке Вселюб, что под Новогрудком, в первой половине XV века. Построенный в готическом стиле и окрещенный в честь Иоанна Крестителя, костел считается одним из самых ранних католических храмов на территории Беларуси. Заложил его либо Ян Немира, либо его сын — князь Андрей Вселюбский. В архитектуре костела отразились все последующие эпохи и наслоения: минимализм и практичность Реформации, пышность и размах барокко, величие готики.

В настоящее время костел действует — освященный в честь Святого Казимира.

Троицкий костел в Ишкольди

Троицкий костел в местечке Ишкольдь недалеко от Барановичей внешне сохранил облик, который ему придали архитекторы XV века. Массивный храм с укрепленными стенами был заложен владельцем здешних мест Николаем Немировичем. Есть вероятность, что на месте костела некогда существовало языческое капище, а предположительно в XII столетии здесь построили первый христианский храм. Его фундаменты затем послужили основанием для возведения новой святыни.

Построенный как католический костел, храм в Ишкольди служил и кальвинистским сбором, и православной церковью. Частые смены конфессий, однако, не отразились на его архитектуре. Сегодня Троицкий костел в Ишкольди, будучи католической святыней, соответствует своему первоначальному статусу и как памятник архитектуры, включенный во многие экскурсионные маршруты, открыт для туристов различного вероисповедания.

Церковь Рождества Богородицы в Мурованке

Каменная церковь-крепость в Мурованке появилась в первой половине XVI века. Следуя канонам оборонительного зодчества и готическим принципам, храм возводили надежно и основательно. Двухметровые крепкие стены из красного кирпича, бойницы для дальнего и ближнего боя, круглые башни придавали святыне одновременно воинственный и величественный вид. Изнутри церковь выглядит довольно миниатюрной. За счет вмурованных в стены голосников архитекторам удалось добиться совершенной акустики.

В первую очередь храм использовался для богослужений, однако нередко выполнял и свою оборонительную функцию. Церковь значительно пострадала во время войны с Московией 1654–1667 годов и Северной войны в начале XVIII века. В XIX столетии храм ремонтировали и реконструировали, незначительно изменив фасад. Сегодня в старую, но хорошо сохранившуюся, церковь в Мурованке часто приезжают туристы, нередко совмещая ее посещение с поездкой в Лиду и Гродно.

Троицкий костел в Чернавчицах

Костел Святой Троицы в окрестностях Бреста возводился на деньги Николая Христофора Радзивилла в XVI веке. Столетием ранее здесь стоял храм, на месте которого и начали строить новый костел-крепость. Над святыней трудились швейцарские инженеры, следуя проекту выписанного из Италии архитектора. Получился однонефный бескупольный храм с прочными, в толщину превышающими один метр стенами, круглой башней на южном боковом фасаде и бойницами на фронтоне. Слева от храма построена трехъярусная колокольня, откуда открывается чудесный вид на окрестности.

Претерпев смену властей, конфессий, разрушения, ремонты и реставрации, сегодня храм действует как католическая святыня.