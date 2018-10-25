В Индии начали преподавать право по книгам о Гарри Поттере 25.10.2018, 15:13

Фото: BW Businessworld

Поттериана легла в основу нового университетского курса.

В Индии в престижном Юридическом университете преподаватели создали новый курс по праву, который основан на книгах о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Об этом пишет BW Businessworld, сообщает korrespondent.net.

По информации издания, в рамках курса будет исследован вопрос связи между юриспруденцией и литературой. Курс получил соответствующее название - "Взаимосвязь между литературой и юриспруденцией: особый взгляд на поттериану Роулинг".

Педагоги со студентами будут анализировать роль закона в поттериане и проводить параллели между событиями книг и реальными ситуациями. В анализе будут также учитываться существующие законы страны.

Некоторые из тем курса посвящены классовым и социальным правам граждан Индии. Здесь, в частности, будет рассмотрена тема порабощения домашних эльфов и проведение параллелей с существующей классовой неравностью в Индии.

Автором экспериментального курса выступил профессор Шоувик Кумар Гуха. Он заявил, что таким образом решил побудить студентов к творческому мышлению.

Ранее сообщалось, что книга Гарри Поттер и философский камень, включающая ошибки, была продана за 74 тысячи долларов.