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Посылку с самодельной бомбой отправили режиссеру Роберту де Ниро

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  • 25.10.2018, 15:19
Роберт Де Ниро

Это уже восьмой подобный случай за последние несколько дней.

Полиция Нью-Йорка обнаружила подозрительный пакет, направленный на имя режиссера Роберта де Ниро. Если подтвердится, что в пакете самодельное взрывное устройство, это будет восьмой подобный случай за последние несколько дней, сообщает «Радио Свобода».

Пакет был направлен на адрес продюсерской студии де Ниро. В прямом эфире телеканала CNN показали, как специальный автомобиль отвозит посылку, в которой, возможно, находится взрывчатка, с места происшествия.

Ранее взрывные устройства были обнаружены в почтовых ящиках рядом с домами бизнесмена Джорджа Сороса, супругов Билла и Хиллари Клинтон, а также были направлены в офис экс-президента Барака Обамы, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, члену Конгресса Дэбби Вассерман Шульц во Флориде и в нью-йоркское бюро телеканала CNN на имя экс-директора ЦРУ Джона Бреннана. Всех этих людей объединяет с де Ниро то, что они являются политическими оппонентами или резкими критиками Республиканской партии и президента Дональда Трампа. Никаких версий происходящего официально, впрочем, пока не выдвинуто.

Президент США заявил, что политическому насилию нет места в Соединенных Штатах. Дональд Трамп отметил, что в стране начато федеральное расследование инцидентов.


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