Хотелось бы обнаружить логику в действиях властей 5 25.10.2018, 15:18

1,770

А накажут ли кого-то за выкрикивание антиукраинских или антиамериканских речевок?

Кричалка любителей высоких прыжков причислена к экстремистским. Теперь уже официально, пишет «Салiдарнасць».

За фразу «Кто не скачет, тот [житель восточных земель]» нынче можно схлопотать немалый штраф. Впрочем, не уверена, что именно последнее слово стоит скрывать за скобками. Оно хоть и носит эмоционально негативную окраску, по-прежнему включено во многие словари русского языка, о запрете которых пока еще ничего, слава богу, не слышно.

Конечно, хотелось бы обнаружить логику в действиях авторов данного документа. Потому как если внимательно вчитаться в ст. 17.11 КоАП, то выясняется, что наказанию подлежит «распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности, или пропагандирует такую деятельность». То есть, экстремизмом, по этой логике, является не какое-то словесное оскорбление, а именно призыв — в данном случае, как мы понимаем, таким призывов здесь может быть только слово «скакать». Действительно серьезное преступление против народа!

И ведь, заметьте, никому не приходит в голову признать экстремистской фразу «можем повторить» или «на Берлин», которые лепят на свои авто особые радетели за толерантность и миролюбие. То ли дело прыжки на месте! Давайте уж сразу, чтобы не растить экстремистов, запретим все скакалки в детском саду?

Естественно, первой реакцией на действия чиновников стало множество видоизмененных кричалок. Шутники тут же принялись подставлять в нее новые слова, то вспоминая великого математика Паскаля, то отправляя нежелающих прыгать дорогой Путина — «сразу в рай». Однако авторы запрета позаботились и об этом. В документе сказано, что наказание грозит и за «саму звуковую оболочку текста, произнесенную в виде слов, которые одновременно могут сопровождаться действиями или явлениями». Вот так: ни много ни мало, прикусите языки!

Конечно, оскорбительное или пренебрежительное отношение к представителям других народов — это нехорошо и некрасиво. И если кого-то оскорбляет та ли иная фраза, даже если за ней говорящий не видит ничего плохого, воспитанному и культурному человеку следует все же исключить ее из употребления.

Но возникает закономерный вопрос. А накажут ли кого-то за выкрикивание антиукраинских или, например, антиамериканских лозунгов и речевок? О включении их в данный список что-то ничего не слышно. Никому и в голову не приходит официально разобраться с кричалками, где есть слово «хохол», «янки» или какие-то другие наименования народов.

Да что далеко ходить, если слово «бульбаш» у нас с гордостью наносят на этикетки бутылок от водки и хлеба, а рядом с местом массовых захоронений не стесняются запланировать развлекательный центр с таким названием.

Поэтому запрет на данную кричалку выглядит не просто абсурдным, но и удивляет своим избирательным подходом. Может, прежде, чем так кидаться защищать чужую честь и достоинство, стоило бы сначала постоять за свою?