Фотофакт: Странные предметы в белорусских квартирах за миллион долларов 4 25.10.2018, 15:31

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Зачем все это?

В Беларуси более трех десятков домов и квартир выставлены на продажу по цене от миллиона рублей и выше. На некоторых рекламных фото можно обнаружить довольно странные предметы, конструкции и комнаты.

Журналисты tut.by составили свою подборку странностей.

Такие вот зверушки встречают хозяев в холле.

Свинья поджидает в кухне…

Крокодил — в ванной.

В этой столовой царская мебель и хрустальная люстра в позолоте. И странный телик.

В элитной квартире окна — в два уровня. И под каждым уровнем заботливо устроены батареи.

А тут на фото — капитанский мостик над бассейном. С мостика хозяин может командовать гостями своего загородного комплекса.

А с этого капитанского мостика можно командовать миром.

В одном из домов журналисты обнаружили подвальную комнату. Полумрак, бар, стеллаж для бутылок, диван и телевизор. Все, чтобы спрятаться и всласть подепрессировать. Не путайте с домашним кинотеатром: он — настоящий и шикарный — в этом доме тоже есть. А это — специальная комната.

Плиточная реальность. Большая часть этого жилья — в плитке. И стены, похоже, легко моются. И потолок.

Розовый подиум. Назначение конструкции вычислить не удалось.

Лестница в доме на миллион. Зато мрамор натуральный.

Интересно, каково это — видеть каждый день этот предмет искусства.

А это квартира в новостройке на миллион. Что-то странное случилось с дальней стеной.

Мотивирующая ванная.

Снова ванная, но классом выше. С софой. Нам это еще кажется странным, но в дорогих домах за рубежом это уже тренд.

А тут журналисты не поняли: то ли с фото что-то не так, то ли писсуар — для Гулливера.