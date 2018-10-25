Российская Кубань «ушла» под воду

Российская Кубань «ушла» под воду1
- 25.10.2018, 15:56
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Сочи, Туапсе и Адлер затопило наводнением.
В Краснодарском крае после сильных ливней затопило несколько населенных пунктов. В ряде поселков Большого Сочи сошли сели, прекращено движение на федеральной трассе и железнодорожное сообщение. В Туапсинском районе погибли два человека, еще один числится пропавшим без вести, сообщает ВВС.
В социальных сетях жители выкладывают фото- и видеозаписи происходящего.
По данным Интерфакса, в Туапсинском районе подтоплены более 1240 домовладений, в соседнем Апшеронском районе - 714 домовладений. Всего из Туапсинского и Апшеронского районов эвакуированы более 360 человек.
В Южном военном округе РФ для ликвидации последствий наводнения привели в готовность более 350 военнослужащих.
По затопленному участку железой дороги Туапсе-Кривенковская не могут проехать 15 поездов. Пассажиры поезда "Ласточка" маршрута Майкоп - Сочи сообщили Интерфаксу, что в вагонах закончилась вода, не работают туалеты.
Пассажиры еще двух поездов в разговоре с Би-би-си пожаловались, что их толком не кормят и что никакой помощи они не получили.
Пассажирам тех поездов, которые могут вернуться в Адлер, министерство транспорта предлагает пересесть на самолеты. При этом ведомство не уточняет, кто будет оплачивать перелет.
Власти Сочи отмечают, что в городе есть запас продуктов, которые планируется поставлять в пострадавшие поселки.
Река #Сочи разгул #стихия pic.twitter.com/Q5JSi7zzjE— Slava (@SlavaMrug) 25 октября 2018 г.
Коротко о перспективах железнодорожного сообщения с #Туапсе и #Сочи. ★ Фото @sochipesochnica. #Мокропокалипсис pic.twitter.com/e5w3BCpPfP— Туподар—Краснодар (@typodar) 25 октября 2018 г.