Видеофакт: В Слониме коммунальщики по осени косят листву 4 25.10.2018, 15:59

За несколько часов видео успело набрать больше тысячи просмотров.

Слонимчанин Евгений Хлебник поделился в соцсетях забавным видео.

Работник коммунальной службы косит газон на улице Янки Купалы, 5. Травы не видно из-за листьев, густо устилающих газон, и они феерично разлетаются из-под ножей мотокосы во все стороны, в том числе на тротуар, пишет «Газета Слонімская».

За несколько часов видео успело набрать около 1300 просмотров. Пользователи соцсетей задаются вопросом: это выверенное решение коммунальщиков или просто бестолковая работа?