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Анджей Дуда: Солидарность означает «друг с другом, а не друг против друга»

  • 25.10.2018, 16:04
Анджей Дуда
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Президент Польши выступил на съезде профсоюза «Солидарность».

В Ченстохове проходит Национальный съезд профсоюза «Солидарность». Президент Польши Анджей Дуда является почетным гостем мероприятия. В своем обращении к участникам съезда глава польского государства отметил решающую роль папы Яна Павла II в создании «Солидарности», сообщает «Радио Польша».

«Это был переломный момент для «Солидарности» в понимании польского папы, по мнению которого, солидарность означает «друг с другом, а не друг против друга». Когда он приехал в Польшу в 79-м году, он призвал Святой Дух, чтобы Тот обновил нашу землю. Миллионы людей, которые прибыли на встречу с папой, узрели друг друга. Это стало началом большого символа, которым является «Солидарность»», - отметил президент Польши.

Главным пунктом конгресса «Солидарность» в Ченстохове станет избрание нового председателя и членов Национальной комиссии профсоюза.


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