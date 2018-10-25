Рыбак поймал счастливого окуня и выиграл $10 тысяч 25.10.2018, 16:13

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Он собирается отдать часть денег 83-летнему отцу и другим родственникам.

Рыболов из австралийского города Дарвин, Северная территория, не заметил, что на его удочку клюнула рыба, за которую он мог получить 10 тысяч австралийских долларов. Об этом сообщает ABC News (перевод — lenta.ru).

Бэзил Те Ахо (Basil Te Aho) поймал белого морского окуня (баррамунди) в начале октября. Рыба две недели лежала в холодильнике, пока он не собрался приготовить ее на обед. Только после этого рыболов заметил на ней маленькую красную метку с надписью «31 марта 2019 года».

Он понял, что ему попалась одна из лотерейных рыб, которых четвертый год выпускают в реки на Северной территории Австралии для рекламы туризма. Если поймать одну из них до указанного на метке срока, можно претендовать на крупный денежный выигрыш.

Пять рыб снабжены меткой, за которую дают миллион австралийских долларов. Еще сто рыб — меткой на 10 тысяч австралийских долларов. Кроме того, есть 20 рыб на пять тысяч долларов, но рыбак получает только половину этой суммы, остальное идет на благотворительность.

После звонка организаторам рекламной кампании Те Ахо узнал, что выиграл 10 тысяч австралийских долларов. Он собирается отдать часть денег 83-летнему отцу и другим родственникам, а остаток потратить на поездку в родной город — новозеландский Вайроа, располагающийся в 5400 километрах от Дарвина.