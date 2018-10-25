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CNN: Бывшему вице-президенту США Байдену отправили подозрительную посылку

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  • 25.10.2018, 16:21

Это был конверт из желтой бумаги, аналогичный тем, что были отправлены другим топ-демократам.

Полиция Уилмингтона штата Делавэр подтвердила информацию о перехвате подозрительной посылки в почтовом отделении на следующий день после того, как ряд представителей Демократической партии США и их сторонники были "атакованы" посылками с бомбами по всей стране, сообщает "Новое время".

По информации CNN, посылка была адресована бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

"Мы знаем, что власти считают, что они нашли пакет, отправленный бывшему вице-президенту Джо Байдену, жителю штата Делавэр", - сообщила корреспондент телеканала Жаннет Рейес.

Начальник почтового отделения Уилмингтона рассказала журналистке, что это был конверт из желтой бумаги, аналогичный тем, что были отправлены другим топ-демократам по всей стране, адресованный Джо Байдену. Она сказала, что объект внутри конверта "имел форму фонарика".


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