«В стране готовится что-то очень серьезное» 25.10.2018, 16:30

На Брестчине продолжается преследование независимых журналистов.

По несколько повесток в милицию и в суд выдано по крайней мере пяти журналистам-фрилансерам, которых обвиняют в сотрудничестве с «Радыё Рацыя» и телеканалом "Белсат".

После очередного визита в отделение, независимый журналист Александр Левчук так прокомментировал ситуацию сложившуюся:

- Я сотрудничаю с "Белсатом" уже 10 лет, и за это время это самые масштабные репрессии. Никогда не было такого давления. Мы уже два месяца живем под этим давлением. Не можем нормально сходить в магазин. После того, как мы выходим из школы, где учится наш ребенок, туда приходят сотрудники милиции и проводят какую облаву. Я думаю, есть два варианта. Или в стране готовится что-то очень серьезное, неизвестно пока что, и поэтому важно заткнуть рот всем независимым журналистам, чтобы они были под полным контролем. Или КГБ, милиция, власть отрабатывают новый закон о СМИ, который скоро вступит в силу. Я думаю, поскольку Брест - это первый регион, они начали с нас, то в скором времени дело перейдет в регион №2.

Имена брестских журналистов, в отношении которых ведутся административные процессы, либо уже прошли суды за так называемую "работу без аккредитации": Александр Левчук, Милана Харитонова, Тамара Щепеткина, Евгений Скребец и Алина Литвинчук.