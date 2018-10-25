Ловушка низкой зарплаты 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

25.10.2018, 16:39

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Дешевый труд - стоп-кран на пути экономического роста.

Почему-то некоторые чиновники, считающие себя вполне либеральными экономистами уверены, что зарплата не должна расти быстрее, чем производительность труда. А иначе страх, что будет — инфляция, рост импорта и т.д. Вот и глава бюджетного комитета Госдумы РФ Андрей Макаров при принятии бюджета сегодня пугал этим депутатов.

Это очень распространенный тезис.

И абсолютно неверный. Потому что именно опережающий рост зарплат создает стимулы для роста производительности труда. А дешевый труд — нет.

Низкая зарплата — это ловушка для развития экономики страны. Дешевый труд — стоп-кран на пути экономического роста за счет увеличения производительности.

Вот почему:

- Повышение зарплат приводит к росту инвестиций в производительность, потому что труд становится дорогим, а капитал относительно дешевым.

- Рост производительности высвобождает людей и растет предложение на рынке труда, что приводит к торможению роста зарплат.

- А низкие зарплаты снова тормозят производительность и экономический рост.

И мы снова в ловушке: чтобы разогнать рост производительности и инвестиций, нужен рост зарплат. Тупик.

Потому что машины не едят. Экономика в конечном счете работает на людей и их потребности. А если у них низкие доходы — экономика тормозит.

Мировой статистикой это более-менее подтверждается: самый быстрый рост у тех стран, у которых быстро растет зарплата.

Хотя статистика — не доказательство. Вам скажут, что все наоборот — быстро растет ВВП и из-за этого растет зарплата. Или еще что-нибудь. Или покрутят со статистикой, чтобы опровергнуть этот тезис...

Конечно, у этой простенькой модели есть 2 ограничения:

1) Это верно для закрытой экономики. В открытой экономике дешевый труд ( японцев в 50-70-е годы, китайцев и других азиатских стран в 90-нулевые годы) с успехом заменяет автоматизацию производства в США и др. развитых странах. И это еще сильнее тормозит экономический рост в них. И хотя своя рабочая сила очень дорога, автоматизации не происходит. Не выгодно. Производство утекает туда, где ниже издержки — и, в первую очередь, дешевле труд.

Спрос на труд в этих "мировых фабриках" растет, а значит, растут и зарплаты, которые в конце концов и ставят "стоп-кран" на пути их развития. Первой с этой закономерностью столкнулась Япония в 90-х годах прошлого века. А в 20-х годах эту "посадку", вероятно, предстоит сделать китайской экономике.

2) Как видим, рыночные механизмы толкают только к занижению зарплат. А что же толкает к их повышению? Внерыночные механизмы. Даже внеэкономические. А именно — развитие демократии. Битва за избирателя заставляет государства принимать решения в интересах большинства людей, которыми и являются работающие по найму.

И как только принимаются такие решения (социальные расходы бюджета, смягчения рынка труда для работающих, рост минимальной зарплаты и т. д.) - появляется новый импульс, который растекается из развитых стран по всему миру, стимулируя производство и экономический рост развивающихся стран. И в меньшей степени — рост производительности в развитых странах.

Но все равно никакого иного рыночного стимула для роста производительности, кроме дорогого труда, нет.

В 70-80-х годах было широко распространено заблуждение, что очень скоро будет так, как в замечательной песенке: "Вкалывают роботы, счастлив человек!". В закрытой экономике так и произошло бы. В открытой - этот процесс откладывается на многие десятилетия, пока есть страны с дешевым трудом...

Короче, вот для чего все это написано:

Наша российская экономика последние 4 года активно закрывается. И если вы, проправительственные экономисты, считающие себя видными либералами, хотите от нее экономического роста и роста производительности — будьте добры обеспечить опережающий рост зарплат.

Иначе ничего не добьетесь. Ловушка дешевого труда, знаете ли...

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