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Климкин: Сенцов станет для РФ тем, кем Сахаров стал для СССР

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  • 25.10.2018, 16:51
Павел Климкин
Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Россия хотела спустить дело украинского режиссера на тормозах.

Украинский режиссер Олег Сенцов сыграет в истории РФ ту же роль, какую академик Андрей Сахаров сыграл в истории СССР, убежден министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"По завершению голодовки Олега Сенцова РФ надеялась этот вопрос спустить на тормозах и снять эту эмоциональную волну. Но получила совсем другую волну: сначала польскую награду, а теперь такое признание как SakharovPrize2018. Сенцов станет для России тем, кем Сахаров стал для СССР", - написал П.Климкин на своей странице в "Фейсбуке" в четверг.

Как сообщалось, О.Сенцов в четверг удостоен премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". На соискание премии его выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте.

Премия Сахарова присуждается с 1988 года Европейским Парламентом лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы. В 2017 году премию им. А.Сахарова получила Демократическая оппозиция Венесуэлы.

23 октября О.Сенцов также стал лауреатом премии министра иностранных дел Польши "Pro Dignitate Humana".


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