Министр Карпенко разглядел в комсомоле «будущее Беларуси»14
- 25.10.2018, 17:08
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Одиозный министр-коммунист отметился очередным cкандальным заявлением.
Торжественная церемония гашения почтовой марки «100 гадоў камсамолу» прошла сегодня в Национальном художественном музее в Минске, передает БелТА.
Проект подготовлен в сотрудничестве с Национальным художественным музеем, где сегодня открылась выставка «Юность комсомольская», посвященная 100-летию ВЛКСМ.
«Комсомол - прочный фундамент, на котором нынешнее поколение молодежи может смело и уверенно строить будущее нашей страны», — сказал министр образования Игорь Карпенко на церемонии.
Он назвал столетие образования ВЛКСМ знаковым событием.