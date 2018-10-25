Министр Карпенко разглядел в комсомоле «будущее Беларуси» 14 25.10.2018, 17:08

1,396

Игорь Карпенко

Одиозный министр-коммунист отметился очередным cкандальным заявлением.

Торжественная церемония гашения почтовой марки «100 гадоў камсамолу» прошла сегодня в Национальном художественном музее в Минске, передает БелТА.

Проект подготовлен в сотрудничестве с Национальным художественным музеем, где сегодня открылась выставка «Юность комсомольская», посвященная 100-летию ВЛКСМ.

«Комсомол - прочный фундамент, на котором нынешнее поколение молодежи может смело и уверенно строить будущее нашей страны», — сказал министр образования Игорь Карпенко на церемонии.

Он назвал столетие образования ВЛКСМ знаковым событием.