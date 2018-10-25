закрыть
25 октября 2018, четверг, 17:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Министр Карпенко разглядел в комсомоле «будущее Беларуси»

14
  • 25.10.2018, 17:08
  • 1,396
Игорь Карпенко

Одиозный министр-коммунист отметился очередным cкандальным заявлением.

Торжественная церемония гашения почтовой марки «100 гадоў камсамолу» прошла сегодня в Национальном художественном музее в Минске, передает БелТА.

Проект подготовлен в сотрудничестве с Национальным художественным музеем, где сегодня открылась выставка «Юность комсомольская», посвященная 100-летию ВЛКСМ.

«Комсомол - прочный фундамент, на котором нынешнее поколение молодежи может смело и уверенно строить будущее нашей страны», — сказал министр образования Игорь Карпенко на церемонии.

Он назвал столетие образования ВЛКСМ знаковым событием.


популярное за неделю

Мнение

Блеф
Блеф Лилия Шевцова
Пряничный домик на грани разорения
Пряничный домик на грани разорения Владимир Халип
И лес рубят, и щепки не летят
И лес рубят, и щепки не летят Константин Скуратович
Белый шум
Белый шум Ирина Халип