Представитель главнокомандования НАТО: Мы не допустим крымский сценарий в других странах 2 25.10.2018, 17:20

Давор Петек

Фото: vecernji.hr

США должны расширять военное присутствие в Европе.

Расширение военного присутствия США в странах Европы будет полезным для всех государств, состоящих в Альянсе. НАТО также не допустит потенциальных попыток захвата Москвой территории стран, соседствующих с Россией. Об этом корреспонденту «Голоса Америки» Карле Бабб в эксклюзивном интервью рассказал рассказал Давор Петек, командующий объединенными стратегическими операциями в Генеральном штабе НАТО в Европе.

Интервью состоялось накануне начала учений НАТО «Единый трезубец-2018» – крупнейших за последние 16 лет. Маневры с участием 50 тысяч солдат и офицеров начнутся в Норвегии и других скандинавских странах 25 октября.

Отвечая на вопрос «Голоса Америки» о том, какое послание США и НАТО пытаются представить миру, проводя эти крупномасштабные учения, Давор Петек заявил, что основная цель – показать, что НАТО «готово и способно отразить любую возможную угрозу безопасности» стран-участниц альянса.

«Мы готовы к борьбе и можем подтвердить это без особых проблем», – заверил Петек.

Военачальник НАТО рассказал, что на учениях будут присутствовать российские наблюдатели. Представителей Москвы пригласили для того, чтобы показать, что учения «ни в коем случае не проводятся для отработки агрессивных действий в отношении окружающих НАТО стран», – сказал Давор Петек.

Он уточнил, что это послание предназначено не для одной России, а для «всех, кто думает что мы не готовы» к борьбе с военными угрозами.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли НАТО и Европе дополнительное военное присутствие американцев, Петек заявил, что это пойдет на пользу альянсу. Расширение присутствия войск США послужит «предупреждением для потенциальных противников, которые думают, что мы недостаточно оперативно действуем». Петек добавил, что это также позволит союзникам по Североатлантическому блоку проводить больше совместных учений.

«Голос Америки» также спросил Петека о том, что НАТО делает в отношении российской военной угрозы соседним с Россией странам, в частности, Польше и Эстонии, и возможно ли где-нибудь в будущем повторение сценария аннексии Крыма.

«Мы разместили четыре тактические группы в трех странах Балтии с целью не допустить того, чтобы Россия пересекла границы (этих государств). В этом случае будет задействована статья номер 5 Североатлантического договора. Это хорошо работает. Мы применяем и другие средства для гарантии того, что Россия не предпримет никаких действий в отношении альянса. Политика сдерживания прекрасно функционирует», – отметил Давор Петек.

Напомним, Пятая статья Североатлантического договора, подписанного в 1949 году, предусматривает, что вооруженное нападение на одну или нескольких стран-членов НАТО рассматривается как нападение на альянс в целом.