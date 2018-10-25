Мебель на вес начали продавать в Гомеле 2 25.10.2018, 17:26

В районе Центрального рынка в Гомеле появились странные объявления.

Они об открытии магазина б/у мебели «Мебель на вес». Как узнала kp.by, предприниматели решили организовать мебельный секонд-хенд и назвали свой магазин по аналогии с магазинами, где на вес продается одежда. Покупателям предлагают мягкую мебель, зачастую известных и дорогих брендов, но бывшую в употреблении, поэтому - по невысокой цене.

В магазине обещают постоянное пополнение ассортимента, однако продают ли товар действительно на вес - вопрос. Цены на мебель уже зафиксированы, каталог опубликован на сайте магазина. Больше всего в списке пока диванов. Например, небольшой диванчик можно купить от 320 рублей, угловой диван - за 400 рублей. За двуспальную кровать без матраса просят 200 рублей, за шкаф - 150 рублей.