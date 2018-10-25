Ученые из Сингапура создали эликсир молодости 2 25.10.2018, 17:35

Необычное лекарство уже прошло испытание на беспозвоночных.

Ученые из Национального университета Сингапура создали эликсир молодости и успели его испытать на круглых червях Caenorhabditis elegans. В основе эликисра находила микс из нескольких антивозрастных препаратов. В результате, черви прожили вдвое больше, чем в среднем им отмеряет природа, пишет orthodox.od.ua.

Специалисты экспериментировали с различными смесями медикаментов, которые способны замедлить старение. Одно из испробованных соединений – рапамицин, вещество, угнетающее работу mTOR – мишени рапамицина у млекопитающих. Это компонент сигнального комплекса, который отвечает за рост клеток. Ученые пришли к выводу, что эффективность рапамицина можно оптимизировать путем применения дополнительных компонентов и соединений.

Догадка экспертов подтвердилась – сочетания рапамицин-рифампицин и рифампицин-псора-4 замедлили процесс старения круглых червей. Они были значительно эффективнее, чем отдельно взятый препарат. Ученые пояснили, что данные «коктейли» производят синергетический эффект на сигнальные клетки. Его не удавалось добиться с помощью препаратов, взятых по отдельности. Ученые не исключают, что это средство поможет станет ключом к вечной, или хотя бы очень долгой жизни.