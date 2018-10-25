В 2017 году почти 52 тысячи белорусов получили вид на жительство в ЕС 8 25.10.2018, 18:02

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Большинство — в Польше.

В 2017-м году, по данным Евростата, почти 52 тысячи белорусов получили вид на жительство в Евросоюзе. Большинство — в Польше, передает tut.by.

Евростат сообщает, что в прошлом году 51 841 белорус получил вид на жительство в Евросоюзе. Из них 42 756 в Польше, 2874 — в Литве, 1212 — в Чехии, 1050 — в Германии, 621 — в Великобритании, 484 — в Латвии, 316 — в Швеции, 213 — в Голландии.

Меньше всего белорусов в ЕС получили вид на жительство в Лихтенштейне — три человека.

Из всех почти 52 тысяч только 1968 человек получили вид на жительство в ЕС в прошлом году по причине учебы. Из них 953 — в Польше, 223 — Чехии, 141 — Германии, 104 — Италии, 93 — Литве.

По работе вид на жительство в ЕС получили 26 583 белорусов. Из них в Польше 22 192 человек, Литве — 2537, Чехии — 628 человек, 203 — в Германии, в Норвегии — 125, Швеции — 104.

По семейным обстоятельствам в ЕС вид на жительство в прошлом году получили 2994 белоруса и белоруски. Из них 642 в Германии, 322 — Италии, 211 — Польше, 200 — Великобритании, 179 — Швеции.