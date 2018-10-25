БАТЭ заработал более 3,5 миллионов евро в Лиге Европы-2017/18 3 25.10.2018, 18:12

2,6 миллиона борисовчане получили только за участие в групповом раунде ЛЕ.

Борисовский БАТЭ заработал 3 683 200 евро в розыгрыше Лиги Европы-2017/18. Борисовчане получили 2,6 млн за участие в групповом раунде, 648 тысяч в виде бонуса за результаты, а также 435 200 евро маркетингового бонуса, передает «Прессбол».

Напомним, БАТЭ в минувшем сезоне финишировал на последнем месте в группе «Н», добыв одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев три поражения.