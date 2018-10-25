Прокуратура Саудовской Аравии: Убийство Хашогги было умышленным 1 25.10.2018, 18:18

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Саудовская Аравия признала, что убийство в консульстве Стамбула было спланированным.

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги было умышленным, заявила генпрокуратура Саудовской Аравии. Ранее власти страны утверждали, что журналиста убили случайно, передает ВВС.

Как сообщает саудовское издание Ekhbariya, такие сведения были получены в результате совместного расследования спецслужб Саудовской Аравии и Турции.

По информации американских СМИ, глава ЦРУ Джина Хаспел ознакомилась с содержимым аудиозаписей, которые, предположительно, были сделаны во время убийства Хашогги.

Хаспел, как пишет американская пресса, дали прослушать аудиозаписи во время ее визита в Турцию, и это указывает на то, что турецкие спецслужбы дали доступ к своей ключевой улике.

На аудиозаписи, по всей видимости, зафиксированы моменты допроса и убийства.

Как сообщалось ранее, Хашогги мог включить запись звука на своих смарт-часах Apple Watch.

Аудиозапись, предположительно, была передана на смартфон, с которым синхронизировались часы, а также автоматически загружена в облачное хранилище iCloud. которые могли сохранить аудиозапись и передать информацию в облаке. А телефон все это время оставался у невесты, которая ждала журналиста у входа в консульство.