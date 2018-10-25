Стало известно, откуда приехали избившие минского маршрутчика водители с номерами РФ 19 25.10.2018, 18:26

8,101

Нападавших задержали на московской трассе.

Милиция подтвердила задержание водителей Hyundai и Mercedes с российскими номерами, которые избили водителя маршрутки в Минске. Ими оказались жители Ставрополя и Баку, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Милиция сообщает, что водителей задержали, когда они ехали по трассе М1 в сторону российской границы, чтобы пересечь ее. Ими оказались 42-летний житель российского Ставрополя, а также 46-летний житель столицы Азербайджана Баку. В отношении задержанных проводятся необходимые процессуальные действия.

Как сообщает Следственный комитет в официальном канале в telegram, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц». Для установления характера и степени тяжести причиненных мужчине телесных повреждений следователями назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, вчера на улице Орловской Hyundai и Mercedes с российскими номерами заблокировали в первой полосе маршрутку № 1077. Неизвестные люди из этих авто вытащили водителя маршрутки из салона, один из них ударил его по лицу, второй в это время держал мужчину, чтобы тот не оказывал сопротивления.

После нападения неизвестные скрылись, а маршрутчик обратился в больницу, где у него диагностировали перелом челюсти.

А сегодня директор фирмы-перевозчика сообщил, что нападавших задержали на московской трассе. Их авто заметили водители, которые прочитали информацию про розыск в СМИ. Люди позвонили директору фирмы, а тот — в милицию.