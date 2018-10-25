Украина заняла первое место в Европе по площади угодий 2 25.10.2018, 18:36

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Фото: pixabay/alohamalakhov

Беларусь расположилась на 10-м месте.

Белорусский стартап OneSoil запустил интерактивную карту сельскохозяйственных полей.

Об этом пишет ain.ua.

В список вошли 42 европейские страны и США. В OneSoil Map Украина занимает второе место по площади угодий после США: 35,9 млн гектаров при 2 млн участков. На третьем месте расположилась Франция – 25,7 млн гектаров, поделенных на 7 млн участков. Беларусь в списке занимает 10-е место.

По данным компании, в Украине наиболее активно площади засевают кукурузой (14,8 млн га), пшеницей (5,4 млн га) и травой (4 млн га). По совокупной площади полей лидирует Одесская область (2,4 млн га). Средняя площадь участка — 17,9 га, в то время как крупнейшее поле достигает 2000 га.

OneSoil использует ИИ-алгоритм для анализа спутниковых снимков, чтобы детально определить состояние полей, тип выращиваемых культур, а также этап их роста. Также стартап позволяет посмотреть, как менялись поля за последние три года: с 2016 по 2018-й.

Создатели использовали данные Европейского космического агентства, а также инструментарий от Mapbox, картографической платформы с открытым исходным кодом. В базу занесены более 60 млн угодий, система умеет распознавать около 20 видов сельхозкультур.

К 2019 году на карту планируют добавить данные из Южной Америки и Австралии. К 2020 году в планах OneSoil — охватить весь мир.

Напомним, что OneSoil официально запустились в июле 2017 года. В проект инвестировали компания Haxus, фонд Bulba Ventures, сооснователь EPAM Леонид Лознер и основатель Maps.me Юрий Мельничек. Общая сумма вложений - $500 000.