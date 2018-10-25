МИД Беларуси обиделся на заявление Павла Климкина

МИД Беларуси обиделся на заявление Павла Климкина5
- 25.10.2018, 19:12
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Пресс-секретарь МИД Беларуси забыл о задержании на территории нашей страны Павла Гриба и Павла Шаройко?
Заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина об опасности посещения украинцами Беларуси, официальный Минск назвал несоответствующими действительности, передает interfax.com.ua.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что у белорусской стороны сложилось впечатление, будто украинские коллеги перестроили мышление на исключительно военные категории, в том числе в отношении к самому близкому своему соседу – Беларуси.
«Буквально вчера в Вене они нарисовали ужасы о каких-то танковых армадах, которые нападают на Украину с территории Беларуси. Хотя «президент» нашей страны неоднократно говорил о том, что отсюда оккупировать Украину могут только армады белорусских тракторов или комбайнов», – отметил Анатолий Глаз.
«Появился страх о какой-то опасности для украинских граждан в Беларуси. Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, байку», – отметил пресс-секретарь МИД.
В свою очередь посол Украины в Беларуси Игорь Кизим охарактеризовал высказывание Климкина как «мягкое дипломатическое выражение» и призвал «не выдергивать» эти слова из общего контекста добрых украинско-белорусских отношений, сообщает издание «Новое время».
«Вероятно, Климкин имел в виду случаи с задержаниями Шаройко и Гриба на территории Беларуси, и в этой связи потенциальную опасность», – предположил Игорь Кизим.
И действительно, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью польской газете Rzeczpospolita отмечал, что арест журналиста Павла Шаройко и его обвинение в шпионаже, задержание и передача России блогера Павла Гриба свидетельствуют о том, что пребывание украинских граждан на территории Беларуси потенциально опасно.
«И об этом мы будем говорить с Минском, – отметил глава украинской дипломатии. – Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности», – рассказал Павел Климкин.