Самый богатый человек Чехии может купить у Абрамовича «Челси» 25.10.2018, 19:18

Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Первый раунд переговоров о покупке английского клуба должен пройти в ближайшие дни.

«Челси» может приобрести чешский бизнесмен Петр Келлнер, сообщает еженедельный журнал Tyden со ссылкой на свои источники в Лондоне.

Предприниматель намерен войти в футбольный бизнес и интересуется возможностью приобретения лондонского клуба. Первый раунд переговоров о покупке «Челси» должен пройти в ближайшие дни, передает «Трибуна».

Сообщается о близких отношениях Келлнера с Романом Абрамовичем. В частности, чех выкупил ВИП-ложу на «Стэмфорд Бридж» рядом с ложей российского миллиардера.

Келлнер является самым богатым человеком Чехии, его состояние оценивается в 15,5 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Абрамович готов продать «Челси» за 3 миллиарда фунтов.