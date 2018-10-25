Глава ВТБ призвал бороться с долларами в головах у россиян 2 25.10.2018, 19:38

Андрей Костин рассказал, как собирается бороться с дедоллоризацией экономики РФ.

Дедолларизацию российской экономики нужно начинать “в головах” у населения, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Ситуация, в которой люди, которые получают и тратят свою зарплату в рублях, пересчитывают все в доллары, "не совсем нормальна", сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг, передает finanz.ru.

"Мы многое уже сделали для финансовой безопасности своей страны", теперь настало время "вытеснить доллары из тех областей, которые они занимают не по праву", призвал глава ВТБ. "Дальнейшим шагом были бы расчеты с многими нашими контрагентами в рублях и национальных валютах. Я думаю, что это процесс длительный и сложный: это не мода, о которой мы сейчас поговорим, и все начнут носить рубли, такого не произойдет. Это не платформу поменять на шпильки. Это другая вещь, долгосрочная, трудная работа", - подчеркнул Костин.

Физлица в сентябре забрали из ВТБ еще около 80 млрд рублей, следует из отчетности банка, опубликованной в четверг.

Общий объем средств населения в банке за месяц сократился на 2,19%, до 3,56 трлн рублей.

При этом средства предприятий и организаций на счетах увеличились на 2,5%, до 4,8 трлн рублей. В пресс-службе ВТБ ТАСС отметили, что сокращение депозитов физлиц на 77 млрд рублей составляет менее 1% от общего портфеля средств.

"Однако мы наблюдаем тенденцию со стороны розничных клиентов по замещению долларовых депозитов на евро. Также клиенты стали перекладываться из долларов в инвестиционные продукты ВТБ. В сентябре их общий портфель вырос с 581,2 млрд рублей до 630,9 млрд рублей", - добавили в банке.

Чистая прибыль ВТБ за месяц выросла на 31,5% и за 9 месяцев этого года составила 132 млрд рублей. Активы выросли на 2,7%, до 13,3 трлн рублей.