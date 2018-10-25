Как милиция давит на противников аккумуляторного завода 4 25.10.2018, 19:53

Активисты из Бреста рассказали об угрозах, услышанных от милицейского руководства.

Активисты из Бреста рассказали «Белсату» об угрозах, услышанных от милицейского руководства, и пытках в брестском изоляторе. Милиция предсказуемо опровергает.

За участие в акциях против строительства аккумуляторного завода брестская милиция использует тактику так называемого двойного наказания. Людей задерживают перед выходными и помещают в ИВС, а после выходных в суде наказывают штрафом.

В изоляторе задержанных к себе в кабинет вызывает начальник милиции общественной безопасности Ленинского района Бреста Николай Самосюк. Во время профилактической беседы некоторые граждане слышат угрозы от Самосюка в свой адрес. К примеру, Константину Астапуку было заявлено, что если он не перестанет кормить голубей, его найдут в речке.

«Самосюк обещал мне мстить, угрожал, сказал, что, если я не перестану ходить на площадь кормить голубей, он меня закроет в тюрьму, или меня найдут в Муховце. Самосюк – это самый страшный человек в Бресте. Я боюсь за свою жизнь. Если со мной что-то случится, прошу в этом винить Николая Самосюка и его окружение», – заявил Астапук.

Заместитель начальника Ленинского РОВД Бреста Николай Самосюк

охожими воспоминаниями делится еще один брестчанин.

«Во время пребывания в ИВС меня вызвал на беседу Николай Самосюк, который сказал, что если я буду участвовать в протестах дальше, он заведет на меня уголовное дело. И угрожал, что у меня есть работа, но они могут сделать так, чтобы я нигде не работал», – говорит Алесь Абляк.

Фото Tut.by

А брестчанин Валерий Фоминский те условия, в которых оказался в брестском изоляторе, называет пыткой:

«За 24 часа, которые я находился в ИВС, мы не имели ни минутки на чистом воздухе. Там были антисанитарные условия, нам отключили воду и канализацию, и еще много моментов, которые по международным стандартам считаются пыткой».

В разговоре с Belsat.eu Николай Самосюк слова брестчан, которых задерживали, опровергает, но отмечает, что знает всех протестующих:

«Это неправда об угрозах уголовным делом. Они многое могут вам говорить, рассказывать. Я вам говорю, я с ними разговаривал, чтобы понимать, что это за люди, почему они выходят, какие у них цели. Вот и все».

Брестчане уже 8 месяцев протестуют против аккумуляторного завода, который строят недалеко от областного центра. Старт производства запланирован на конец года. Планируется наладить полный цикл изготовления свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Еще летом около 37-ми тысяч подписей против строительства завода передали в администрацию Лукашенко.