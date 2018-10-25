Глеб: Тот состав «Арсенала» был фантастическим, это лучшее время моей жизни 2 25.10.2018, 20:18

Александр Глеб

Полузащитник БАТЭ рассказал о «золотом времени», проведенном в «Арсенале».

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб в эксклюзивном интервью Telegraph рассказал о "золотом времени", проведенном в "Арсенале", передает pressball.by.

"Тот состав "Арсенала" был фантастическим, это самое лучшее время моей жизни. Я люблю клуб, тренеров, моих друзей. Все было мечтой. Трудно сказать, почему я уехал.

Когда я говорил со своими друзьями, они говорили — ты что, сумасшедший? "Барса" — лучшая команда в мире, ты должен попробовать.

Получается, я сделал много ошибок. Именно поэтому я не на 100 процентов счастлив своей карьерой. Переход в "Барселону" был жестким вызовом, но после него все было ошибкой. Я потерял свои лучшие годы", — цитирует Глеба Telegraph.