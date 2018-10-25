Дипломатическое очковтирательство 25.10.2018, 20:21

Лучше бы правительство в Риме озаботилось своими отношениями с Берлином, Парижем и Брюсселем, чем с РФ.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте нанес визит президенту России Владимиру Путину. Лучше бы правительство в Риме озаботилось своими отношениями с Берлином, Парижем и Брюсселем, недоумевает Андрес Вышлинг в своей статье на сайте швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung (перевод - inopressa.ru).

Вслед за главой итальянского МВД и своего заместителя, сторонника жесткой линии Маттео Сальвини, глава итальянского правительства встретился с Путиным. "При помощи подобной дипломатической активности итальянское правительство хочет доказать себе и итальянцам, что с ними считаются на мировой политической арене и что у них есть влиятельные друзья, которые не ругают их за "хулиганскую" бюджетную политику". Как замечает автор статьи Андрес Вышлинг, контакты с Берлином, Парижем и Брюсселем поддерживаются не столь тщательно - стороны ограничиваются телефонными переговорами.

"Сбивчивые пируэты на дипломатическом паркете являются не чем иным, как очковтирательством", - говорится в статье.

Проблемой становятся спреды по итальянским гособлигациям, которые показывают рост. После того как нынешнее правительство пришло к власти, они увеличились почти втрое, превысив 300 базисных пунктов. Под давлением оказываются итальянские банки, находящиеся и без того в невыгодном положении из-за роста "плохих" долгов, а сама Италия приближается к банкротству, констатирует NZZ.

Все увещевания из Брюсселя Рим воспринимает как "неприемлемую опеку".

"Необдуманные экономические действия и правовая ненадежность, по всей видимости, становятся визитной карточкой нынешнего правительства в Риме", - отмечает журналист.

"Судьбоносные переговоры о дальнейшей судьбе Италии при этом должны состояться не в Москве, а при участии Берлина, Парижа и Брюсселя. Три важнейшие экономические силы еврозоны должны договориться, как помочь Италии выйти на надежный курс экономического роста и сократить объем накопившегося долга, однако атмосфера для конструктивных дискуссий пока оставляет желать лучшего", - говорится в статье.

Тем не менее, резюмирует автор, все европейские государства заинтересованы в стабильном развитии Италии. Предпосылкой к этому стала бы надежность тех, кто принимает решения в Риме.