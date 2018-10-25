Сечин опасается нефтяного диктата США 1 25.10.2018, 21:19

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Игорь Сечин

Главу «Роснефти» серьезно беспокоит роль США на мировом рынке нефти.

США становятся диктатором на мировом рынке нефти за счет сланцевой добычи, союзнических отношений с Саудовской Аравией и политики санкций в отношении крупнейших добывающих стран, заявил на Евразийском экономическом форуме в Вероне глава "Роснефти" Игорь Сечин, передает finanz.ru.

Под американскими санкциями находятся треть мировых запасов нефти и каждый пятый баррель добычи. "Это безусловный антирекорд", - сказал Сечин, добавив, что США "вживаются в роль регулятора мирового рынка нефти, руководствуясь далеко не бескорыстными интересами".

"Сланцевая добыча, экспорт вооружения - американская экономика прагматично выиграла за счет вводимых против других стран санкций", - заявил глава "Роснефти".

"Единственный совет, который я могу дать нашим партнерам - приготовьтесь к диктату, - цитирует Сечина ТАСС. - Результатом политики односторонних санкций станет потеря значительной части суверенитета и контроля над своей экономической, энергетической политикой многими участниками рынка".

Другими следствием станет дефицит нефти в мире, считает Сечин: из-за санкций напрямую блокируются проекты в Иране и Венесуэле, финансовые и технологические ограничения наложены на российскую нефтяную отрасль.

Свободных мощностей в ОПЕК, по словам Сечина, недостаточно для компенсации выпадающей добычи: в результате "любое внешнее негативное событие в мире может привести к новому резкому росту цены на нефть и рискам для мировой экономики".

До 2040 года из-за истощения с рынка уйдут месторождения мощностью 40 млн баррелей в день (из 100 млн текущей добычи). Для их замещения нужны "масштабные инвестиции".

Именно это, а не "гипотетическое" достижение пикового спроса станет главным движущим фактором для рынка на ближайшие десятилетия, считает глава "Роснефти".

Прогнозы сокращения потребления из-за развития электротранспорта могут не оправдаться, считает он. Производство электромобилей сопряжено с экологическими рисками, а их перспективы могут оказаться не столь оптимистичными, сказал Сечин.