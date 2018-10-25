Власти заберут у брестского дачника две тыквы-гиганта 4 25.10.2018, 21:27

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На днях плоды планируется вывезти с его участка.

Половину урожая гигантских тыкв брестчанин Виктор Демешко готов передать администрации Московского района Бреста. На днях плоды планируется вывезти с его участка.

Четыре тыквы весом под 400 кг вырастил на своем дачном участке биолог Виктор Демешко. В беседе с tut.by он упомянул, что был бы рад передать урожай местным властям для ярмарки. Администрация Московского района Бреста откликнулась на предложение дачника и предложила забрать «самовывозом» две из четырех тыкв-гигантов, рассказал нам Виктор.

Фото: Виктор Демешко

В ближайшее время на участок биолога приедет спецтехника, чтобы забрать плоды для демонстрации на ярмарке-празднике «Мой адрес — Московский район». Мероприятие пройдет 27 октября на площадке у здания "Белгосстраха".

По словам Виктора, после праздника Московского района тыквы для украшения фан-зоны заберет футбольный клуб «Динамо-Брест» .