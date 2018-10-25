Вице-премьер Польши попала в ДТП 25.10.2018, 21:47

Фото: Damian Burszykowski

Обошлось без пострадавших.

Вице-премьер Польши Беата Шидло 25 октября попала в аварию. Машина, в которой ехала бывшая глава правительства, столкнулась с легковым автомобилем Peugeot, где за рулем сидел 77-летний водитель. Об этом сообщает PAP.

В ДТП, которое произошло в Силезском воеводстве на юге Польши, никто не пострадал.

"По предварительной информации, через переход переходили пешеходы, автомобиль, которым управлял 77-летний мужчина, притормозил, следующие два тоже, но затормозить так, чтобы не произошло столкновения, не удалось", - рассказала пресс-секретарь полиции Силезского воеводства Александра Новара.

Она добавила, что в результате ДТП повреждены три автомобиля, но пострадавших среди участников аварии нет. В крови водителей поврежденных автомобилей алкоголь не обнаружен.

Позже Беата Шидло на своей странице в Twitter подтвердила, что не пострадала в аварии.

"Спасибо за заботу, все в порядке. Было небольшое столкновение, ничего ни с кем не случилось. Разбитые лампы и бамперы. Следите за дорогами, потому что идет дождь и дорога скользкая", - написала Шидло.