Вице-премьер Польши попала в ДТП
- 25.10.2018, 21:47
Обошлось без пострадавших.
Вице-премьер Польши Беата Шидло 25 октября попала в аварию. Машина, в которой ехала бывшая глава правительства, столкнулась с легковым автомобилем Peugeot, где за рулем сидел 77-летний водитель. Об этом сообщает PAP.
В ДТП, которое произошло в Силезском воеводстве на юге Польши, никто не пострадал.
"По предварительной информации, через переход переходили пешеходы, автомобиль, которым управлял 77-летний мужчина, притормозил, следующие два тоже, но затормозить так, чтобы не произошло столкновения, не удалось", - рассказала пресс-секретарь полиции Силезского воеводства Александра Новара.
Она добавила, что в результате ДТП повреждены три автомобиля, но пострадавших среди участников аварии нет. В крови водителей поврежденных автомобилей алкоголь не обнаружен.
Позже Беата Шидло на своей странице в Twitter подтвердила, что не пострадала в аварии.
"Спасибо за заботу, все в порядке. Было небольшое столкновение, ничего ни с кем не случилось. Разбитые лампы и бамперы. Следите за дорогами, потому что идет дождь и дорога скользкая", - написала Шидло.