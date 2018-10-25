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Джон Болтон: Сильная демократия позволит Армении освободиться от влияния РФ

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  • 25.10.2018, 22:05
Джон Болтон
Фото: reuters

Болтон призвал Армению отказаться от «исторических шаблонов».

Сильная демократия позволит Армении освободиться от влияния Российской Федерации. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью радиостанции "Свобода", передает РБК-Украина.

"Это действительно фундаментальный вопрос для Армении, чтобы она полноценно использовала свой суверенитет и не зависела или не подвергалась внешнему влиянию. Для народа более предпочтительно иметь широкие возможности на международной арене и не сковываться историческими шаблонами. Так что, с точки зрения США, чем сильнее демократия, тем больше возможностей общаться с США и другими странами с теми же ценностями", - заявил Болтон, отвечая на вопрос о будущем революции в Армении с учетом влияния России в регионе.

Кроме того, Болтон предложил армянскому правительству закупать американское вооружение, потому что "техника в любом случае лучше, чем российская". Советник Дональда Трампа сообщил, что США считает Южный Кавказ "стратегически очень важным регионом".


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