В Румынии экстренно сел самолет из-за сообщения о бомбе 25.10.2018, 22:21

На борту самолета находились 173 пассажира.

Самолет авиакомпании Wizz Air, который летел из Кутаиси в Варшаву, совершил экстренную посадку в румынском аэропорту Отопени в связи с угрозой взрыва на борту воздушного судна. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает Agerpres.

Самолет посадили в Отопени около 16:20 25 октября и припарковали в изолированной части аэродрома. С воздушного транспорта были эвакуированы 173 пассажира.

Отмечается, что об угрозе взрыва на борту самолета по телефону сообщила женщина из аэропорта Кутаиси в Грузии.