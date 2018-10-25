Пенсионер из Гродно: Придется ходить голодным 25.10.2018, 22:26

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Фото: tut.by

Пенсионер отдает почти полпенсии на оплату коммуналки.

Пенсионер, инвалид второй группы Иван Францевич Амброс из Гродно попал практически в безвыходную ситуацию. С февраля этого года ему приходится одному оплачивать коммунальные услуги за четырехкомнатную квартиру, в которой, кроме него, живут еще его бывшая жена и две взрослые дочери. «Сейчас я получаю 300 рублей пенсии. Без отопления платил за квартиру 128 рублей. А что мне делать в отопительный сезон?» — задается вопросом пенсионер.

Tut.by попытался разобраться, почему коммунальники не могут разделить лицевой счет и не могут брать плату за услуги отдельно с каждого прописанного в квартире.

Иван Францевич говорит, что с 2007 года лицевой счет для оплаты коммунальных услуг был разделен. Его бывшей жене и дочерям, которые живут с ним, приходили отдельные извещения.

— Я купил квартиру, когда еще работал, — рассказывает пенсионер. — Она четырехкомнатная. Прописано в ней 4 человека, включая меня. Все коммунальные платежи я оплачивал сам. В 2003 году я стал инвалидом, работать уже не мог, и коммунальные платежи за всю квартиру стали для меня неподъемными. Пенсия была очень маленькой, всего 90 рублей.

Иван Францевич обратился в суд, чтобы за каждым из прописанных в квартире закрепили жилое помещение и на этом основании разделили лицевой счет. Чтобы его дочери и бывшая жена сами за себя оплачивали коммунальные услуги.

— По решению суда нам приходило 4 квитанции, — продолжает пенсионер. — Но с февраля этого года расчетно-справочный центр вместе с председателем кооператива снова объединили счета. И теперь квитанция приходит на меня одного.

Пенсионер рассказывает, что обращался в горисполком, в облисполком.

— Я обращался и в управление юстиции, ходил на прием к начальнику. Интересовался, почему решение суда отменили. Он перенаправил мою жалобу в гродненское областное ЖКХ. Оттуда мне пришла бумага. Там специалисты выбрали статьи из Жилищного кодекса, где написано, что коммунальные услуги должен оплачивать собственник, — говорит пенсионер.

Сейчас мужчина получает 300 рублей пенсии. За сентябрь ему пришла платежка за ЖКУ на 128 рублей. И это еще без отопления.

— Я не знаю, что буду делать в отопительный сезон, — признается пенсионер. — Если придется платить коммунальные полностью за всю квартиру, то буду ходить голодным, питание сейчас очень дорогое.

По словам Ивана Францевича, дочки ему никак не помогают, «помогать приходит соцработник».

Мы обратились за разъяснениями по сложившейся ситуации в отдел правовой и кадровой работы в единый информационный расчетно-кассовый центр Гродно.

— По документам Иван Францевич является единственным собственником этой квартиры, хотя в ней проживают еще его бывшая жена и две совершеннолетние дочери. Было решение суда об определении порядка пользования этим жилым помещением. Каждому из прописанных определили по комнате, — поясняет Оксана Хоха, ведущий юрисконсульт учреждения. — Раньше была практика, когда люди приходили с такими решениями суда и им делили лицевые счета. И каждому из проживающих в квартире делали свои начисления по коммунальным услугам. В начале года из Министерства (ЖКХ. — Прим. ред.) поступило разъяснение, что лицевой счет делится только в том случае, если есть наниматели или собственники. А в данном — собственник один. Поэтому нам пришлось объединить счета. Поскольку это уже один лицевой счет, а Иван Францевич живет с двумя совершеннолетними дочерьми, которые обязаны его содержать, льготы на оплату коммунальных ему не положены.

Юрист уточнила, что, когда счет был разделен, пенсионер получал льготу на оплату коммунальных услуг, поскольку он является инвалидом. Начисления у него были минимальные.

— Все исполнительные листы на оплату услуг мы оформляем не только на собственника квартиры, но и на его совершеннолетних членов его семьи — дочерей и бывшую супругу, поскольку они там прописаны. Удержания поступают из его пенсии.

Субсидии на оплату ЖКУ пенсионер тоже получить не может.

— Насколько я знаю, он уже был у нас в отделе субсидирования. Поскольку в квартире прописаны совершеннолетние дочери, доход которых учитывается при подсчете, субсидия ему не положена, — пояснила Оксана Хоха.

Самый оптимальный вариант для пенсионера в данном случае — выделить долю жилья каждому из прописанных и поделить лицевой счет уже между собственниками доли жилого помещения. Это нужно оформить документально в БТИ. Но поскольку у них спорные вопросы, специалисты говорят, это можно провести только в судебном порядке. А это подразумевает, что нужно оплатить и госпошлину, и услуги адвоката за составление иска. Это все влетает в копеечку, которой у пенсионера и так нет.