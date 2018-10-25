Пентагон рассматривает возможность отправки военных на границу с Мексикой 25.10.2018, 22:44

Президент США пообещал задействовать армию, чтобы не допустить в страну караван мигрантов.

Пентагон рассматривает возможность отправить сотни военнослужащих на южную границу США после того, как президент Дональд Трамп в четверг вновь заявил, что намерен задействовать вооруженные силы с целью не допустить в страну караван мигрантов из стран Центральной Америки.

Как рассказал «Голосу Америки» официальный источник, количество военнослужащих будет зависеть от запроса Министерства внутренней безопасности. Военные будут оказывать помощь сотрудникам пограничной службы. Напомним, в регион уже отправлены более двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

Президент Трамп назвал ситуацию с караваном мигрантов, которые находятся в 1600 км от ближайшей границы с США, «чрезвычайной ситуацией национального масштаба».

«Я задействую вооруженные силы в связи с этой чрезвычайной ситуацией. Их остановят!» – написал Трамп в своем «Твиттере» в четверг. Он также выразил согласие с мнением представителя профсоюза пограничников, заявившего, что в наплыве мигрантов виноваты демократы.

Трамп также подверг резкой критике власти Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, заявив, что они несут ответственность за сложившуюся ситуацию.