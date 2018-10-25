Минчане: Самый главный коррупционер сидит у нас наверху 25.10.2018, 22:54

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Жители столицы прокомментировали коррупционные скандалы в стране.

Получение и дача взятки. Такие правонарушения могут инкриминировать ряду местных чиновников и бизнесменов, задержанных в Марьиной Горке. Среди уже известных имен – Сергей Ленковец, руководитель Пуховичского района, и Иван Гумовский, генеральный директор холдинга «Пуховичский Агропродукт».

В прошлом году по делам, связанным с коррупцией, в Беларуси осудили около восьмисот руководителей и чиновников. Но эффективны ли аресты и отставки в борьбе со взяточничеством? Рассказали «Белсату» минчане:

«Коррупцию это никак не поможет искоренить. Это мое частное мнение, так как гаечный ключ выносят - в тюрьму. Вагоны крадут - и ничего. Если кого-то за что-то взяли, это кто-то что-то между собой не поделил».

«Самый главный коррупционер сидит у нас наверху, который назначает этих самых коррупционеров. Это просто круговорот в природе этих людей».

«Они только вид делают, и ничего не получается».

«То, что они воруют, они воровали и воровать будут. Вот и все».