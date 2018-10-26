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Бомбы почтой: В США изъяли уже десять подозрительных посылок

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  • 26.10.2018, 7:34
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Фото: EPA/UPG

Они были обнаружены в пяти разных регионах страны.

В Федеральном бюро расследований США заявили, что за последнее время в разных регионах страны в общей сложности было обнаружено десять подозрительных посылок, сообщает nv.ua.

"Десять подозрительных пакетов были обнаружены в разных местах в штатах Нью-Йорк, Мэриленд, Флорида, Делавер и Лос-Анджелес. На место выезжали сотрудники правоохранительных органов, каждый пакет был вывезен специалистами. Сейчас их изучают", - говорится в сообщении на странице ведомства в Twitter.

Напомним, что 24 октября американские спецслужбы перехватили посылки с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни одно из них не сдетонировало.


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