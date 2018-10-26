БАТЭ уступил «Челси» со счетом 1:3 11 26.10.2018, 7:39

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Фото: Reuters

Борисовский клуб откатился на последнее место в группе.

Борисовский БАТЭ проиграл в гостевом матче группового этапа Лиги Европы лондонскому «Челси» со счетом 1:3, сообщает tut.by.

«Челси» мощно начал матч. Уже на второй минуте счет открыл Лофтус-Чик, который замкнул передачу с правого фланга.

Вскоре он же удвоил преимущество хозяев, точно пробив в дальний угол после подачи углового.

«Челси» решил свою задачу уже на восьмой минуте, но продолжал атаковать. Лондонцы продолжали разрывать оборону борисовчан, но своими моментами не воспользовались. У БАТЭ же неплохой тайм против старых знакомых, среди которых его бывший одноклубник Сеск Фабреграс, провел опытнейший Александр Глеб.

Окончательно все вопросы были сняты на 54-й минуте, когда все тот же Лофтус-Чик оформил хет-трик благодаря точному удару с 20 метров — 3:0. Отметим, что в чемпионатах Англии этот полузащитник забил всего три гола за два сезона.

После этого «Челси», которому уже в воскресенье днем играть в Премьер-лиге, серьезно сбавил, чем воспользовался БАТЭ. Борисовчане провели хороший отрезок, венцом которого стал гол Алексея Риоса после подачи Игоря Стасевича с левого фланга — 3:1.

Фото: Reuters

«Челси»: Кепа, Фабрегас, Педро Родригес (Хадсон-Одои, 60), Лофтус-Чик, Ковачич (Канте, 77), Жиру, Дзаппакоста, Виллиан (Мозес, 57), Кэхилл (к), Кристенсен, Эмерсон Палмери.

БАТЭ: Щербицкий, Филипович, Драгун, Глеб (Иванич, 59), Сигневич (Туоминен, 71), Скавыш, Риос, Филипенко, Стасевич (к), Бага (Яблонский, 76), М.Володько.

В другом матче «Види» сенсационно обыграл в гостях ПАОК — 2:0. Таким образом, после первого круга три команды набрали по три очка. При этом по дополнительным показателям БАТЭ занимает последнее место.

Положение после трех туров:

1. «Челси» — 9 очков (разница мячей — 5:1).

2. ПАОК — 3 (4:4).

3. «Види» — 3 (2:3).

3. БАТЭ — 3 (4:7).