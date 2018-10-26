Дмитрий Полиенко: Из-за большого резонанса в СМИ все закончилось хорошо 26.10.2018, 7:55

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ДМИТРИЙ ПОЛИЕНКО

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Бывший политзаключенный рассказал о провокациях со стороны администрации колонии.

Социальный активист и участник анархистского движения Дмитрий Полиенко, который по отбытии наказания вышел на свободу 24 октября, встретился с правозащитниками "Весны".

Теперь уже бывший политзаключенный выразил благодарность всем, кто его поддерживал за решеткой, писал письма поддержки, проводил акции солидарности, рассказал об обстоятельствах заключения и поделился первыми впечатлениями от пребывания на свободе.

Срок Дмитрий Полиенко отбывал в исправительной колонии №2 Бобруйска, там же, где и председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий. Бывшим политзаключенным было о чем вспомнить, сравнить условия содержания и отношения тюремного персонала к "опасным сидельцам".

Полиенко особенно не жалуется на руководство колонии, но признает, что отношения с персоналом были натянуты, прессинг со стороны администрации был в большей степени моральным. Но давили также на тех, кто пытался иметь с ним какие-то отношения, брал у него почитать газету, либо пытался вместе попить чаю.

"Была вероятность того, что могут" раскрутить "за различные нарушения по 411-й статье Уголовного кодекса (злостное неповиновение требованиям администрации колонии). Однако, из-за статуса политзаключенного, о котором все хорошо знали, и большого резонанса, до этого не дошло", - рассказывает Дмитрий.

Трижды Полиенко наказывали помещением в штрафной изолятор, в основном за какие-то мелочи и обычно перед тем, как должно произойти свидание с близкими.

Один из сроков в ШИЗО он отбывал вместе со Станиславом Гончаровым, известным наемником по прозвищу «террор-машина», который был осужден на 7 лет лишения свободы за раздувание расовой и национальной вражды и злостное хулиганство. Помещая заключенных полярных взглядов в одну камеру, кто-то, видимо, рассчитывал на какой-то конфликт, либо провокацию. Однако заключенные это хорошо понимали и все обошлось спокойно.

Друзья и знакомые присылали Дмитрию много книг, помимо этого в колонии есть довольно неплохая библиотека, было что почитать в свободное время. Также была подписка на газеты "Народная Воля", "Новы час" и другие.

"Бывали случаи, - говорит Дмитрий, - что какие-то статьи в газетах вырезали ножницами, дважды уничтожали экземпляры газет и однажды присланную книгу, Цензура всегда ощущалось."

Он рассказал о том, что многие письма не доходили до адресатов, так же, как и его открытки исчезали бесследно. Особенно негативно относились к открыткам солидарности, которые политзаключенному со всего мира присылали активисты "Международной амнистии". Их показывали Полиенко и на его глазах цинично разрывали в клочья.

Никаких ограничения и профилактического надзора в отношении Полиенко не установлено и поэтому он будет пытаться найти работу, осмотревшись какое-то время. Помимо этого, Полиенко "ожидает" неотбытый в 2017 году арест сроком 7 суток.

На прощание Алесь Беляцкий подарил Дмитрию свою книгу "Тюремные тетради", написанную фактически в стенах Бобруйской колонии и несколько других книг из серии "Белорусская тюремная литература".