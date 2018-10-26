Возвращение Калиновского: Реальные фигуры восстания 1863 года появились в настольной игре
- 26.10.2018, 8:10
Новые «Повстанцы» могут многое рассказать об истории Беларуси.
Гродненец Антон Янковский с соратниками 6 лет назад занялся созданием первой белорусскоязычной исторической настольной игры. Это стало стартом для нового жизненного занятия и бизнеса, сообщает «Белсат».
Антон Янковский, создатель магазина настольных игр «Кубик», рассказывает:
«Мы пошли дальше, что не только белорусскоязычные игры, но и деревянные, детские проекты, где не язык и культура будут главными, а сделанные игры».
В результате магазин «Кубик» и объединение «А-четыре» подготовили более 10 настольных игр, благодаря которым можно не только хорошо провести время, но и, например, подучить язык. К своему пятилетию «Кубик» выпустил новую версию и самих «Повстанцев» – теперь они реальные исторические фигуры со своими историями.