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Возвращение Калиновского: Реальные фигуры восстания 1863 года появились в настольной игре

  • 26.10.2018, 8:10
Фото: tut.by

Новые «Повстанцы» могут многое рассказать об истории Беларуси.

Гродненец Антон Янковский с соратниками 6 лет назад занялся созданием первой белорусскоязычной исторической настольной игры. Это стало стартом для нового жизненного занятия и бизнеса, сообщает «Белсат».

Антон Янковский, создатель магазина настольных игр «Кубик», рассказывает:

«Мы пошли дальше, что не только белорусскоязычные игры, но и деревянные, детские проекты, где не язык и культура будут главными, а сделанные игры».

В результате магазин «Кубик» и объединение «А-четыре» подготовили более 10 настольных игр, благодаря которым можно не только хорошо провести время, но и, например, подучить язык. К своему пятилетию «Кубик» выпустил новую версию и самих «Повстанцев» – теперь они реальные исторические фигуры со своими историями.


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