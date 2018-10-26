Вице-премьер Турчин: Дайте человеку $100 и пусть спит, где хочет 13 26.10.2018, 8:25

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Александр Турчин

Чиновник поучил предпринимателей, как вести дела.

На заседании Совета по развитию предпринимательства обсуждали корректировку Налогового кодекса и имущественные отношения. Глава совета, первый вице-премьер Александр Турчин подливал масла в огонь дискуссии, высказывая личное мнение и приводя примеры из практики, сообщает tut.by.

Сразу скажем, что бизнес-сообщество единогласно одобрило проект нового Налогового кодекса на 2019 год. Руководители Минфина, МНС и бизнес в унисон заявили, что остались довольны проделанной совместной работой по корректировке НК в условиях временного цейтнота.

Глава группы «Санта» Александр Мошенский констатировал, что не были решены вопросы с курсовыми разницами, инвестиционным вычетом и так далее. Хотя он признал, что проделанная работа достойна похвалы. Вместе с тем бизнесмен призвал не останавливаться на достигнутом и выразил надежду, что в ближайший год будет продолжена работа по совершенствованию НК. Хотя вроде бы введен трехлетний мораторий на изменение налоговой политики. «Мораторий введен на ухудшение, а не на улучшение. Думаю, такой подход ни у кого не вызовет антагонизма», — парировал Александр Турчин.

На одном моменте остановились подробно. Речь шла о повышающих коэффициентах к ставке земельного налога и налога на недвижимость. Как отметила директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанна Тарасевич, «за последние пять лет темп роста платежей по имущественным налогам превышает практически темп роста себестоимости реализованной продукции в 2,5 раза». «Это обусловлено разными причинами: курсообразование, потому что была привязка к валюте, индексирование, определение кадастровой и рыночной стоимости и так далее», — сказала Тарасевич. Сохранение повышающих коэффициентов на уровне 2,5 для субъектов хозяйствования достаточно ощутимо. «Даже если посмотреть, что на сегодняшний день у нас будет новая кадастровая и новая рыночная стоимость плюс 2,5 повышающий коэффициент, который будет приниматься, то, скорее всего, именно по этим видам налогов у нас вырастет налоговая нагрузка на субъекты хозяйствования», — отметила она и предложила рассмотреть вопрос о снижении повышающего коэффициента хотя бы до 2.

Первый вице-премьер возмутился существующим порядком выплат командировочных. По его словам, система должна упроститься.

— Я с удивлением узнал, что в командировках у нас осталось все как было, — заявил Турчин. — Есть позиция правительства, есть поручение Министерству финансов, — все эти вещи кардинально упростить. Концепт пока такой: есть определенная сумма, при которой не будут требовать подтверждающие документы, и ее смело можно относить на затраты. Недавно был в командировке в Москве. По привычке достал старый посадочный талон, порвал на две части и хотел выбросить в мусорку. Хорошо, что помощник успел его перехватить: «Как же вам оплатят билет на самолет?» Послушайте, но ведь оплата прошла по безналу, есть штамп в паспорте и так далее. Те же суточные. Завтрак — минус 30% от командировочных, обед — минус 70%. Какие-то странные подходы неизвестно для каких целей предусмотрены.

А сколько возбуждается уголовных дел по этому поводу. Например, водителю дали командировочные, он поехал, переночевал в кабине машины, а в гостинице взял «цетлик», что там переночевал. Провели по бухгалтерии. Затем приходят правоохранительные органы, возбуждается уголовное дело, мол, мошенничество. Зачем это делается? Отдайте вы ему эти 100 долларов, пусть где хочет, там и спит. В машине, в гостинице, еще где-то. Сколько последствий несут эти странные нормы, просто диву даешься.

Первый вице-премьер пообещал приложить максимум усилий, чтобы в части командировочных «все было просто и понятно».

«Дело не в бумажке, а в сути»

Не обошли стороной и работу индивидуальных предпринимателей. Директор компании «Светлогорский деловой партнер» Жанна Рогова сказала, что предложенные изменения в НК не могут существенно улучшить работу ИП. Ряд вопросов в этом документе не отражается. Самый болезненный момент — это наличие у ипэшников первичных учетных документов на ввозимый товар, приобретенный в России за наличный расчет. В частности, онлайн-чеки. Существует проблема получения у российских контрагентов надлежащим образом оформленных документов.

Турчин высказал мнение, что «сегодня эти чеки абсолютно не нужны». Товар и так ввозится по товарно-транспортной накладной.

Глава «Конте Спа» Валентин Байко не согласился с таким подходом. Он высказался за равные условия для всех субъектов хозяйствования. Бизнесмен считает, что без чека это будет нелегальная продукция.

На взгляд министра по налогам и сборам Сергея Наливайко, ипэшники немного спекулируют на теме чеков.

— Отсутствие чеков у ИП, который ввозит товар из России, это не повод для предъявления к нему претензий. Он может спокойно уплатить ввозной НДС на основании товарно-транспортной накладной. Контролирующие органы вправе усомниться в легальности и действительности накладной. Потому что, это ни для кого не секрет, половина чеков и накладных являются липовыми, покупаются за деньги. Когда зимняя обувь ввозится по 3 доллара [за пару], я имею право усомниться в этом. И если налоговик докажет [свою правоту], то будут применяться соответствующие меры. Поэтому дело не в бумажке, а в сути.

«Неэффективно сдавать госимущество в аренду на протяжении десятка лет»

Еще одна дискуссионная тема — это имущественные отношения. Александр Турчин также возглавляет рабочую группу по рассмотрению случаев отказа в продаже субъектам хозяйствования арендуемого ими недвижимого имущества, находящего в государственной собственности. Новая структура наделена правом вносить в госорганы предложения о продаже имущества и инициировать привлечение к ответственности должностных лиц за необоснованные отказы в подобных сделках. Если держатель такого имущества обоснует его сохранение на балансе, рабочая группа будет контролировать дальнейшее использование площадей.

— Я не считаю эффективным использование госимущества путем сдачи его в аренду на протяжении десятка лет. Исходя из такой позиции рабочая группа будет рассматривать каждый случай, — пояснил сегодня Турчин.

Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин отметил, что в настоящее время значительный потенциал быстрого роста производства продукции имеется у частных компаний, арендующих длительное время помещения и имеющих устойчивые рынки сбыта продукции. «Дальнейшие инвестиции в развитие данных предприятий сдерживаются неуверенностью в завтрашнем дне, высокой арендной платой, достигающей 20 процентов и более в себестоимости продукции», — отметил он.

По оценке экспертов выкуп в собственность длительное время арендуемых производственных помещений позволит этим предприятиям увеличить в течение ближайших двух лет выпуск продукции на 30−40%. Важнейшим условием обеспечения такого роста является правовое обеспечение выкупа арендуемых помещений с рассрочкой до 5 лет, так как разовое изъятие оборотных средств на выкуп приведет к их нехватке и явится сдерживающим фактором для роста объемов производства, отметил Калинин.

Стоит сказать, что идея о приоритетной продаже госимущества арендатору была законодательно оформлена директивой № 4 еще в 2010 году, но так и не была реально внедрена в жизнь. Дело в том, что госкомпании не заинтересованы в распродаже своей собственности, потому что это позволяет получать стабильный доход. С другой стороны, такие сделки, особенно если будут происходить в рассрочку, могут вызвать претензии со стороны контролирующих органов. Подобные моменты планируется дополнительно отработать в ближайшее время, чтобы более эффективно задействовать госсобственность.